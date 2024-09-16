Псковичи могут подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024»

10:09, 16 сентября 2024, ПАИ

Псковичи могут подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Все россияне, а также иностранцы до 30 сентября могут подать заявку на участие в 11 номинациях: «Образование», «Культура», «Наука», «Сохраняя историю» , «Служение», «Собственным примером», «Союзное государство», «Патриот года», «Гражданское единство», «Правда», «Семейные ценности».

В этом году впервые пройдёт национальное голосование за победителей в соцсети «ВКонтакте», в котором сможет принять участие любой желающий, подписанный на социальные сети Росмолодежи и программы «Роспатриот».

Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы «Роспатриот».