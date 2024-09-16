Задолжавшего более 1,2 миллиона по алиментам мужчину осудили в Великолукском районе

11:34, 16 сентября 2024, ПАИ

Жителя Великолукского района осудили за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание своего ребёнка в размере четверти всех видов дохода. Однако из-за того, что он не платил алименты, ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Но и это решение суда он не выполнил.

При этом мужчина, зная о необходимости выплаты алиментов, их не выплачивал, работу также не искал. Всего он задолжал по алиментам более 1,2 миллиона рублей.

В суде мужчина с предъявленным ему обвинением согласился. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ и назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.