Сделать прививку от гриппа в ФАПе на колёсах приглашают псковичей

11:29, 16 сентября 2024, ПАИ

Вакцинация против гриппа в Пскове организована в специализированных медицинских автобусах, которые размещены в трёх районах города. Привиться можно будет с 16 по 20 сентября, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.

Сегодня, 16 сентября, привиться от гриппа можно у главпочтамта (Псков, улица Советская, 20) с 9:00 до 14:00, а также у «Семейного магнита» (Псков, улица Труда, 37а) с 10:00 до 15:00.

Во вторник, 17 сентября, с 10:00 до 15:00 будет работать специальный автобус у «Семейного магнита», а с 9:00 до 14:00 – у торгового центра (Псков, улица Яна Фабрициуса, 5а).

18, 19 и 20 сентября выездная вакцинация будет проводиться у торгового центра на улице Яна Фабрициуса с 9:00 до 14:00.

«Сделайте прививку и защитите себя и близких от гриппа и тяжёлых форм респираторных заболеваний!» – посоветовали специалисты.

По всем вопросам можно обратиться в кол-центр Псковской городской поликлиники по телефону 29-90-28.

Отметим, что на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко и главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказали, как сформировать коллективный иммунитет от гриппа.