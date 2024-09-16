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11,4% от своих доходов среднестатистическая семья Псковской области тратит на оплату ЖКУ и топлива

11,4% от своих доходов среднестатистическая семья Псковской области тратит на оплату ЖКУ и топлива. Такие данные за 2023 год приводятся в рейтинге РИА Новости. В среднем в месяц выходит 4 324 рубля. В результате с этими показателями регион занимает 78-е место рейтинга.

Фото: ПАИ

Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году в субъектах РФ, изменяется в диапазоне от 6,3% до 14%. Более чем двукратные различия между регионами обусловлены влиянием ряда факторов, в числе которых уровень совокупных потребительских расходов семей, величина тарифов на ЖКУ, степень газификации, объем потребления данных услуг, который в свою очередь в немалой степени зависит от климатических условий.

По итогам 2023 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%. Также низкие значения в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов. Доля затрат на ЖКУ в расходах наименьшая преимущественно в южных регионах, которые тратят меньше энергоресурсов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ, напротив, в регионах северных и дальневосточных, для которых топливо обходится дороже, а тратится его больше, – в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и в Амурской области (13,3%).

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