До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 17 сентября

11:19, 16 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 17 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет выше нормы.