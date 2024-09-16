До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 17 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 17 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет выше нормы.
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