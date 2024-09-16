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Спорт

В Псковской области подвели итоги южного этапа регионального отбора к «Играм будущего»

В Псковской области подвели итоги южного этапа регионального отбора к «Играм будущего», который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

  • В Псковской области подвели итоги южного этапа регионального отбора к «Играм будущего»
    Фото: группа «Спортсмены будущего» в соцсети «ВКонтакте»
  • В Псковской области подвели итоги южного этапа регионального отбора к «Играм будущего»
    Фото: группа «Спортсмены будущего» в соцсети «ВКонтакте»
  • В Псковской области подвели итоги южного этапа регионального отбора к «Играм будущего»
    Фото: группа «Спортсмены будущего» в соцсети «ВКонтакте»
  • В Псковской области подвели итоги южного этапа регионального отбора к «Играм будущего»
    Фото: группа «Спортсмены будущего» в соцсети «ВКонтакте»
  • В Псковской области подвели итоги южного этапа регионального отбора к «Играм будущего»
    Фото: группа «Спортсмены будущего» в соцсети «ВКонтакте»

Фестиваль прошёл в дисциплинах фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, интерактивный футбол, DCL – The Game, лазертаг, CS2, Dota 2, ритм-симулятор Just Dance, спортивное программирование.

В соревнованиях по фиджитал-баскетболу первое место заняла команда «Спартак», среди игроков в интерактивный футбол лучшим стал Александр Мищенков, команда VL выиграла в CS2, Cyberluki победили в Dota 2, коллектив «СШОР Василич» одержал победу в фиджитал-футболе, Анастасия Иванова заняла первое место в игре Just Dance, команда «Переслегино» взяла золото в соревнованиях по лазертагу. Александр Александров победил в дисциплине DCL – The Game, а Валентин Никандров выиграл турнир по спортивному программированию.

Победители выиграли кубки, медали и грамоты, а также будут готовиться к финальной части фестиваля, который состоится в Пскове в ноябре.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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