Псковские студенты стали участниками форума молодых историков Союзного государства

12:19, 16 сентября 2024, ПАИ

Аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Виталий Фролов и магистрант программы «Социально-историческое образование» Роман Степанов приняли участие в XVII фестивале «Молодёжь – за Союзное государство». Мероприятие прошло в Смоленске и было приурочено к 25-летию подписания Союзного договора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Впервые по программе фестиваля состоялся форум молодых историков Союзного государства, который собрал студентов и аспирантов вузов, молодых учёных, преподавателей школ, средних специальных и высших учебных заведений. Основная повестка мероприятия была направлена на обсуждение вопросов сохранения исторической правды, борьбы с фальсификацией и переписыванием истории.

Участники фестиваля встретились с депутатами Парламентского Собрания, членами Молодёжной палаты при Парламентском Собрании, лидерами молодёжных организаций и движений, волонтёрами СВО, а также с журналистами и блогерами, спортсменами из Белоруссии и России.

Кроме того, специалистам презентовали новые учебники по истории России под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова.

В завершение встречи молодые специалисты отметили, что необходимо создать единый учебник истории для двух стран с учётом общности истории русского и белорусского народов.