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Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу

Сборная Великих Лук победила в чемпионате и первенстве Псковской области по армрестлингу. Соревнования прошли в Великих Луках 14 сентября, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга России.

  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России
  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России
  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России
  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России
  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России
  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России
  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России
  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России
  • Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
    Фото: Федерация армрестлинга России

В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов. «Участие приняли начинающие и опытные армрестлеры, все показали отличную борьбу и бескомпромиссные поединки», – подчеркнули в Федерации армрестлинга России.

В командном зачёте первое место заняла сборная Великих Лук, серебро на счету псковской команды, а замкнула тройку лидеров сборная 76-й дивизии.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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