Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу
Сборная Великих Лук победила в чемпионате и первенстве Псковской области по армрестлингу. Соревнования прошли в Великих Луках 14 сентября, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга России.
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов. «Участие приняли начинающие и опытные армрестлеры, все показали отличную борьбу и бескомпромиссные поединки», – подчеркнули в Федерации армрестлинга России.
В командном зачёте первое место заняла сборная Великих Лук, серебро на счету псковской команды, а замкнула тройку лидеров сборная 76-й дивизии.
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