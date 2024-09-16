Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу

11:38, 16 сентября 2024, ПАИ

Сборная Великих Лук победила в чемпионате и первенстве Псковской области по армрестлингу. Соревнования прошли в Великих Луках 14 сентября, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга России.



Фото: Федерация армрестлинга России



Фото: Федерация армрестлинга России



Фото: Федерация армрестлинга России



Фото: Федерация армрестлинга России



Фото: Федерация армрестлинга России



Фото: Федерация армрестлинга России



Фото: Федерация армрестлинга России



Фото: Федерация армрестлинга России



Фото: Федерация армрестлинга России

















В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов. «Участие приняли начинающие и опытные армрестлеры, все показали отличную борьбу и бескомпромиссные поединки», – подчеркнули в Федерации армрестлинга России.

В командном зачёте первое место заняла сборная Великих Лук, серебро на счету псковской команды, а замкнула тройку лидеров сборная 76-й дивизии.

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