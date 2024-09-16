Великолукские баскетболисты выиграли бронзу межрегионального турнира

11:59, 16 сентября 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» 2012 года рождения выиграли бронзу межрегионального турнира по баскетболу, который прошёл в Калининграде с 13 по 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Всего в соревнованиях участвовали четыре команды. Первое место заняла команда Naugonzo Team из Калининграда, второе место на счету спортшколы «Плавск» из Тульской области, а великолучане замкнули тройку лидеров.

Отметим также, что воспитанник «Экспресса» Роман Исаев занял второе место в конкурсе мастерства.

Тренирует команду Евгения Егорова.

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