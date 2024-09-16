Пскович занял второе место на всероссийском турнире по кудо

12:13, 16 сентября 2024, ПАИ

Пскович занял второе место на всероссийских соревнованиях памяти погибших бойцов ГРУ. Турнир прошёл в Москве, сообщил руководитель Федерации кудо СЗФО России Илья Кучеров на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов. Сборную Псковской области представили 13 кудоистов, а также двое судей.

Второе место на соревнованиях занял представитель Псковской области Роман Гостев. «Смог дойти до финала, но, к сожалению, не смог полностью восстановиться после полученного удара в пах в полуфинале. Хорошее начало спортивного сезона», – прокомментировал Илья Кучеров.

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