Выпускник великолукского вуза выиграл седьмой этап международной веломногодневки

12:21, 16 сентября 2024, ПАИ

Выпускник Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Савва Новиков одержал победу на седьмом этапе международной веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Савва Новиков преодолел седьмой этап протяжённостью 135 километров чуть больше чем за три часа. Бронзовым призёром седьмого этапа стал первокурсник ВЛГАФК Владислав Созинов.

Отметим, что по итогам восьми этапов Савва Новиков возглавляет общий зачёт. Сегодня, 16 сентября, стартовал девятый этап в Северной Осетии.

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