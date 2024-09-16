Великолукский студент выиграл серебро всероссийского турнира по карате

12:37, 16 сентября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Данил Мельников выиграл серебро всероссийских соревнований по карате «Кубок Орла». Состязания прошли с 13 по 15 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

В соревнованиях участвовали около 1 500 спортсменов из 40 регионов России.

Данил Мельников выиграл серебро среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов.

Тренирует спортсмена Физули Рамазанов.

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