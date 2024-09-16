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Общество

80-летие отмечает председатель Совета ветеранов 76-й дивизии ВДВ Юрий Соседов

Председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии генерал-майор в отставке Юрий Соседов отмечает своё 80-летие сегодня, 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Свою жизнь Юрий Соседов посвятил службе Родине. В 11-летнем возрасте стал курсантом Суворовского училища, затем были Рязанское гвардейское высшее десантное училище, Военная академия имени Фрунзе, Академия Генерального штаба, служба на разных должностях. Юрий Соседов получил назначение на должность комдива 76-й дивизии в 1990-х годах, сделав всё возможное для сохранения и укрепления боеспособности соединения.

Юрий Соседов был и в командировках в горячих точках – в Южной Осетии и Югославии. На сегодняшний день он является председателем Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ и Совета ветеранов 76-й дивизии.

«Он оказывает неоценимую помощь в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения в Псковском районе. Для нескольких поколений псковских десантников Юрий Соседов – живая легенда, и мы этим гордимся!» – подчеркнули в администрации.

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80-летие отмечает председатель Совета ветеранов 76-й дивизии ВДВ Юрий Соседов

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