Псковский музей проведёт для горожан несколько бесплатных экскурсий

12:49, 16 сентября 2024, ПАИ

Псковский музей проведёт для горожан несколько бесплатных экскурсий 27 сентября, во Всемирный день туризма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В 12:00 посетителей будет ждать экскурсия по музею-квартире В. И. Ленина, которая позволит проникнуться духом ленинского времени, узнать о причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в псковский период жизни. Также во время экскурсии гости познакомятся с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX–XX веков.

Телефон для записи: 8 (8112) 66-33-11.

В 13:00 состоится экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова», в рамках которой участники смогут ознакомиться с жизнью и бытом старинных купеческих палат, а также посетить выставки, которые экспонируются в залах комплекса.

Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-59.

В 15:00 желающие смогут присоединиться к экскурсии по музейному комплексу «Варлаамовский угол», в ходе которой можно будет увидеть Варлаамовскую башню, с которой велось наблюдение и обзор прилежащей территории, и Высокую башню, которая является одной из самых высоких. Также посетители увидят экспозицию «Лев против Орла», которая посвящена осаде города войском шведского короля Густава II Адольфа в эпоху Смутного времени.

Телефон для записи: 8 (8112) 33-10-65.

Предварительная запись обязательна, а количество мест ограничено.