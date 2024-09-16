Краеведческий музей Великих Лук вошёл в десятку музеев страны по патриотическому воспитанию

13:39, 16 сентября 2024, ПАИ

Краеведческий музей города Великие Луки вошёл в десятку лучших музеев страны по патриотическому воспитанию, сообщили ПАИ в пресс-службе Музея Победы.

Музею вручили благодарственное письмо за вклад в развитие музейного сообщества. Награждение состоялось на площадке сессии Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Мероприятие прошло в рамках X Международного культурного форума, который проходил с 11 по 14 сентября в Санкт-Петербурге.

Награды получили музеи, которые принимали активное участие в международном проекте «Территория Победы», организованном Музеем Победы. Благодарственное письмо директору Краеведческого музея города Великие Луки Наталье Каменской вручил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Напомним, что международный проект «Территория Победы» стартовал в 2017 году. Он объединяет 250 музеев и направлен на популяризацию военной истории XX века.