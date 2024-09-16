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Культура

Краеведческий музей Великих Лук вошёл в десятку музеев страны по патриотическому воспитанию

Краеведческий музей города Великие Луки вошёл в десятку лучших музеев страны по патриотическому воспитанию, сообщили ПАИ в пресс-службе Музея Победы.

Краеведческий музей Великих Лук вошёл в десятку музеев страны по патриотическому воспитанию. Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Музею вручили благодарственное письмо за вклад в развитие музейного сообщества. Награждение состоялось на площадке сессии Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Мероприятие прошло в рамках X Международного культурного форума, который проходил с 11 по 14 сентября в Санкт-Петербурге.

Награды получили музеи, которые принимали активное участие в международном проекте «Территория Победы», организованном Музеем Победы. Благодарственное письмо директору Краеведческого музея города Великие Луки Наталье Каменской вручил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Напомним, что международный проект «Территория Победы» стартовал в 2017 году. Он объединяет 250 музеев и направлен на популяризацию военной истории XX века.

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