Участником международной конференции по болезни Стивена Хокинга станет главный внештатный невролог Псковской области

15:14, 16 сентября 2024, ПАИ

IX Международная конференция по боковому амиотрофическому склерозу (БАС) пройдёт в Москве 3 и 4 октября, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

БАС, более известный как болезнь Стивена Хокинга, – это редкое неизлечимое заболевание, при котором человек постепенно теряет возможность самостоятельно двигаться, разговаривать, глотать, дышать. Болезнь может настигнуть буквально каждого человека. Понять её причины, спрогнозировать течение болезни, найти действенное лекарство пока не удаётся, но можно помочь человеку прожить свою жизнь достойно.

Впервые на конференции 2024 года будет затронут более широкий круг медицинских тем, связанных не только с БАС, но и с различными типами болезней двигательного нейрона. Одним из ключевых событий конференции станет круглый стол с участием главных внештатных специалистов по неврологии из 15 регионов страны. Среди приглашённых к обсуждению – главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Псковской области, заведующая отделением неврологии Псковской областной клинической больницы Наталья Павлова.

Круглый стол будет посвящён теме диагностики БАС, трудностям, с которыми сталкиваются регионы при выявлении пациентов с этим заболеванием, их маршрутизации и вопросам оказания необходимой и своевременной помощи.

Напомним, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по здравоохранению Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».