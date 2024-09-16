Жители Псковской области могут поддержать бойцов и мирное население приграничья участием в проектах ОНФ

14:32, 16 сентября 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут поддержать бойцов и мирное население приграничья участием в проектах ОНФ, сообщили ПАИ в правител Сбор средств на закупку предметов первой необходимости для мирного населения, а также обмундирования и технических средств для бойцов ведется постоянно.

Для граждан приграничных районов РФ представители ОНФ покупают продукты, воду, гигиенические наборы, одежду и обувь, школьные принадлежности, медикаменты и стройматериалы. Кроме того, активисты собирают и доставляют гуманитарные наборы тем, кто разместился у родственников. Нуждающимся оказывается и адресная помощь.

Собранные средства, направленные защитникам регионов, идут на закупку систем РЭБ, квадрокоптеров и FPV-дронов, автомобилей и запасных частей к ним, тепловизоров, цифровых прицелов, строительных материалов и медикаментов.

«Уже месяц Псковская область оказывает помощь жителям Курской и Белгородской областей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также вынужденным покинуть свои дома. Также активно участвуем в поддержке бойцов, которые участвуют в антитеррористической деятельности против ВСУ. Спасибо всем, кто поддерживает наших бойцов и мирных жителей. Вместе победим!», — рассказал руководитель регионального отделения Народного фронта Виктор Остренко.

Реквизиты для перечисления средств есть здесь.