По пояс в болоте: псковские поисковики спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

14:59, 16 сентября 2024, ПАИ

Пенсионерку, заблудившуюся в лесу, спасли из болота поисковики, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Заявка на поиск 84-летней Людмилы Субаковой из Островского района поступила 14 сентября. Из дома она ушла 13 сентября. На момент подключения к поискам «ЛизыАлерт» пенсионерка провела в лесу уже два дня. Телефон у неё был выключен, поэтому дозвониться до неё не смогли. Однако с определением местоположения возникли трудности.

«Ни одно название бабушку не устраивает. Она перебивает, говорит без остановки, первые минут пять–семь её удаётся в лучшем случае направлять, вылавливая крохи полезной информации, – шла к болоту, но болота не видела, шла за ягодами, слышала детей, а они её – нет...», – рассказали в поисковом отряде.

Определить примерное местоположение женщины удалось благодаря линиям ЛЭП. Пенсионерка находилась там, где эта линия заканчивалась. Однако, следуя по картам, спасатели конца линии не обнаружили. По старым картам линия шла дальше.

Одна из групп спасателей нашла это место и смогла заметить человека, который им махал. В том месте были заросли и болото. Выложив листы шифера, спасатели смогли добраться до женщины и вывести её из болота.

В спасении пенсионерки также принимали участие службы ЕДДС, ЦУКС, пожарные подразделения, полиция и скорая помощь.