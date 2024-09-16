Владимир Путин увеличил штатную численность вооружённых сил

15:02, 16 сентября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин постановил увеличить штатную численность вооружённых сил до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих, пишет РИА Новости со ссылкой на указ президента.

«В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-Ф3 «об обороне» постановляю: 1. Установить штатную численность Вооружённых cил РФ в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», – говорится в указе.

Также во втором пункте указана отмечено, что Правительство России должно предусмотреть выделение Министерству обороны РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа.

Отметим, что в предыдущий раз штатную численность вооружённых сил увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.