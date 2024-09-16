Три новые спортплощадки стали доступны для жителей Пскова

15:05, 16 сентября 2024, ПАИ

Последняя из трёх спортивных площадок, которые появились в этом году благодаря президентскому нацпроекту «Жильё и городская среда», прошла приёмку. Теперь все три уличных комплекса доступны для жителей Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Все три спортивные локации – во дворе домов на улицах Алтаева, 11 и Инженерной, 62-62а, между домами на Сиреневом бульваре, 11, 13, 17 и улицей Звёздной, 12, 14, 16, а также между детским садом № 28 и улицей Технической, 8 – выбрали псковичи с помощью ежегодного рейтингового голосования. Борис Елкин назвал это ярким примером того, как инициативность и активность жителей влияют на преобразования в микрорайоне.

«К сожалению, из-за ограниченного бюджета резиновое покрытие на двух из трёх площадок не вошло в контракт. Прорабатываем возможность его устройства, чтобы занятия проходили более комфортно и безопасно», – добавил глава города.

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