27 сентября Псков присоединится к Всероссийской акции «На работу на велосипеде»
27 сентября Псков присоединится к Всероссийской акции «На работу на велосипеде», сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.
Чтобы поощрить любителей велопрогулок, в городе будут работать «энергетические точки» партнёров и организаторов. Здесь участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Также на этих точках участники получат подарки от организаторов – наклейку, номерок на велосипед и значок.
В этом году партнёрами акции станут несколько кофеен и пекарня. Каждое из представленных заведений предоставит скидки на свою продукцию – бесплатный десерт или напиток с собой.
Помимо точек-партнёров в центре, на Завеличье и Запсковье откроются три точки организаторов: на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между Рижским проспектом, 68 и пешеходным переходом), возле Подросткового центра МЦ (рядом с библиотекой «Родник», улица Труда, 20) и возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16). На каждой из них организаторы акции помогут участникам закрепить номерки на велосипеды и получить энергетический батончик вместе с брендированной продукцией.
В Пскове акция проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.
Подробности на странице «ВКонтакте»: https://vk.com/bike2work60.
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