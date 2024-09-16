27 сентября Псков присоединится к Всероссийской акции «На работу на велосипеде»

16:13, 16 сентября 2024, ПАИ

27 сентября Псков присоединится к Всероссийской акции «На работу на велосипеде», сообщили ПАИ в городском молодёжном центре.

Чтобы поощрить любителей велопрогулок, в городе будут работать «энергетические точки» партнёров и организаторов. Здесь участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Также на этих точках участники получат подарки от организаторов – наклейку, номерок на велосипед и значок.

В этом году партнёрами акции станут несколько кофеен и пекарня. Каждое из представленных заведений предоставит скидки на свою продукцию – бесплатный десерт или напиток с собой.

Помимо точек-партнёров в центре, на Завеличье и Запсковье откроются три точки организаторов: на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между Рижским проспектом, 68 и пешеходным переходом), возле Подросткового центра МЦ (рядом с библиотекой «Родник», улица Труда, 20) и возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16). На каждой из них организаторы акции помогут участникам закрепить номерки на велосипеды и получить энергетический батончик вместе с брендированной продукцией.

В Пскове акция проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.

Подробности на странице «ВКонтакте»: https://vk.com/bike2work60.