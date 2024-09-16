Стало известно о состоянии пострадавших после нападения школьника с молотком в Челябинске

16:36, 16 сентября 2024, ПАИ

О состоянии пострадавших после нападения 13-летнего школьника с молотком в Челябинске рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

В результате нападения школьника с молотком пострадали четверо учеников (в том числе сам нападавший) и один взрослый. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё один – в состоянии средней тяжести.

«Врачи борются за жизни тяжёлых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка потребуется длительный период лечения и реабилитации», – прокомментировал состояние пострадавших Михаил Мурашко.

Напомним, что сегодня, 16 сентября, 13-летний подросток принёс в коррекционный филиал школы № 68 пневматический пистолет, два молотка и нож, а затем напал на школьников. Его задержали сотрудники Росгвардии. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности.