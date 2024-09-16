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Общество

Редкую бабочку-колибри обнаружили в средней полосе России

Редкую бабочку-колибри обнаружили в средней полосе России. Видеозапись опубликована на странице «Rzn life l Жизнь Рязани | Рязань» во «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить, как крупное насекомое с серой грудью, чёрно-белыми полосами на брюшке и рыжиной на крыльях зависает над цветущим растением. У бабочки длинный хоботок, который она запускает в цветы.

Предположительно, местные жители заметили в регионе бражника вьюнкового. Размах крыльев этого насекомого может достигать 122 миллиметров, а размер хоботка – 100 миллиметров. В России такие бабочки встречаются в основном на юге.

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