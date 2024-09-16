Два состава псковской команды Nordman участвуют в чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису
Два состава псковской команды Nordman принимают участие в открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису, сообщил руководитель клуба, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Псковский клуб является действующим победителем этих соревнований. В нынешнем году чемпионат расширился до 14 команд. Клуб Nordman представлен двумя составами. Первую команду возглавляют первая и пятая ракетки России Владимир Сидоренко и Никита Артеменко. Ко второму составу присоединились вторая ракетка страны Максим Гребнев и великолучанин Дмитрий Виноградов.
«По итогам первого тура мы продолжили серию победных матчей, выиграв все встречи», – отметил Юрий Сорокин.
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Два состава псковской команды Nordman участвуют в чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису