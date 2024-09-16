18 и 20 сентября движение по мосту через Пскову в Псковском районе будет ограничено
18 и 20 сентября вводится повторное ограничение движения транспорта на мосту через реку Пскову от федеральной трассы Р-23 до деревни Черняковицы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Закрывать участок будут короткими промежутками: не более чем на час. В это время подрядчик продолжит работы по демонтажу балок пролётного строения на проезжей части.
Обновление искусственного сооружения ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Срок завершения работ – июнь 2025 года.
18 и 20 сентября движение по мосту через Пскову в Псковском районе будет ограничено
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