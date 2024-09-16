Создатель псковской студии дизайна и флористики Наталья Богданова: Хотелось бы больше творческих ребят

17:58, 16 сентября 2024, ПАИ

О желании расширить команду творческими людьми рассказали создатели студии дизайна и флористики «Артишок» Наталья Богданова и Дарья Пушкина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 сентября.

«Хотелось бы увеличить команду людьми, которым действительно нравилась эта работа, чтобы это было не механическими действиями, а именно от души», – отметила Дарья Пушкина.

Наталья Богданова также подчеркнула, что для расширения команды необходимо и увеличить финансовые возможности студии.

«Мы несём за эту большую ответственность и стараемся думать соразмерно. Хотелось бы больше творческих и идейных ребят», – заключила она.