Создатель псковской студии дизайна и флористики Наталья Богданова: Хотелось бы больше творческих ребят
О желании расширить команду творческими людьми рассказали создатели студии дизайна и флористики «Артишок» Наталья Богданова и Дарья Пушкина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 сентября.
«Хотелось бы увеличить команду людьми, которым действительно нравилась эта работа, чтобы это было не механическими действиями, а именно от души», – отметила Дарья Пушкина.
Наталья Богданова также подчеркнула, что для расширения команды необходимо и увеличить финансовые возможности студии.
«Мы несём за эту большую ответственность и стараемся думать соразмерно. Хотелось бы больше творческих и идейных ребят», – заключила она.
Потеряла очки, но сберегла ведро: пенсионерка рассказала, как неделю бродила по псковским лесам
Создатель псковской студии дизайна и флористики Наталья Богданова: Хотелось бы больше творческих ребят
18 и 20 сентября движение по мосту через Пскову в Псковском районе будет ограничено
Новый арт-объект планируют установить на ярмарке «Виноград» в Пскове в следующем году