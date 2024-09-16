91-летняя пенсионерка с деменцией пропала в Великих Луках

17:48, 16 сентября 2024, ПАИ

91-летнюю пенсионерку разыскивают в Великих Луках, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

С 14 сентября местоположение Валентины Букашкиной (Барановой, Кучеровой, Малько) неизвестно.

Ростом она 170 сантиметров, у неё нормальное телосложение, зелёные глаза, седые волосы. Страдает деменцией. Во что она была одета неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валентины Букашкиной, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.