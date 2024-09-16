В Псковской области депутаты и молодёжь обсудили традиционные ценности

17:28, 16 сентября 2024, ПАИ

Круглый стол, посвящённый сохранению традиционных ценностей, прошёл в региональном парламенте с участием депутатов Собрания Игоря Дитриха, Виктора Остренко и Елены Лунгу, членов Молодёжного парламента и представителей общественных организаций. Поводом для публичной дискуссии стал проект федерального закона о запрете гражданам государств, в которых разрешена смена пола, быть усыновителями и опекунами российских детей. Модератором обсуждения выступила председатель Молодёжного парламента Александра Бойко, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



























Разговор на важную тему открыл вице-спикер Игорь Дитрих, напомнив, что в 2020 году в Конституцию РФ были внесены ключевые изменения, касающиеся сохранения традиционных семейных, культурных и исторических ценностей. «Появилась такая важная для нас статья Конституции, где закреплено, что Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства», – процитировал парламентарий основной закон.

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов отметил, что начавшаяся больше десятилетия назад политика государства по сохранению традиционных ценностей всецело соответствует задачам сегодняшнего дня.

«Эта законодательная инициатива с точки зрения идеологии закреплена в Конституции, но сегодня необходимы конкретные меры, которые не просто подчеркивают правовую норму, а направлены на реализацию этих постулатов и задач», – высказался в поддержку обсуждаемого законопроекта Александр Седунов.

Директор псковской «Детской деревни – SOS» Игорь Соловьёв также поддержал усилия государства по защите традиционных семейных ценностей, однако заметил, что законы зачастую пишутся формальным языком, который сложно воспринимает молодёжь.

«В хорошем смысле пропаганда семейных ценностей, безусловно, нужна. Мы работаем с подростками и видим, что в этом возрасте они очень легко внушаемы. В этот момент на ребёнка, как на новогоднюю ёлочку игрушки, можно навесить любые ценности. Нам нужно смотреть на лучшие практики, происходящие за рубежом, и очень жёстко реагировать на то, что противоречит нашим ценностям», – высказал мнение специалист.

Участники круглого стола также обсудили роль семьи и школы в воспитании детей в соответствии с историческими и культурными ценностями России.

Член Молодёжного парламента Алексей Толстых на своём примере рассказал, как базовые ценности закладывались в многодетной семье, где он вырос: «Например, мы читали с папой книжку про Изборск и Трувора, а потом ехали туда и смотрели всё на месте, мне это запомнилось с детства. Сейчас существует миллиард всяких проектов, но всё банально просто – нужно дать детям возможность изучать историю своего края, и тогда на основе ценностей наших предков у них сложится мировоззрение и понимание, что правильно, а что нет».

Мнение о ключевой роли семьи в формировании идентичности личности поддержал член Молодёжного парламента Максим Ермолин. «Я как будущий отец – в этом году у меня тоже появится ребёнок, могу сказать, что нам с супругой не хватает разговора в обществе о том, что же такое традиционная семья. Нам всем необходимо формировать понимание, что такое семья, как воспитывать ребёнка, что ему будет полезно уже с ранних лет. Даже в выборе одежды, например, чтобы потом не ходить с ним по психологам и обсуждать половую идентификацию», – озвучил позицию участник круглого стола.

Депутат Елена Лунгу как врач обратила внимание на медицинский аспект проблемы нетрадиционных отношений. «Медицина прикладывает все усилия путём диспансеризации детей и работой с психологами, которые есть практически во всех школах. Раннее выявление отклонений у подростков и своевременная психологическая помощь – это очень важно», – высказалась депутат.

Заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова затронула тему продвижения традиционных ценностей через институт наставничества. «Молодые люди – максималисты и, как правило, сразу отрицают то, что им пытаются донести представители старшего поколения. Поэтому важно, чтобы наставники сами были заинтересованы в общении с молодёжью, чтобы у них горели глаза, и тогда этот посыл будет услышан», – продолжила дискуссию участница круглого стола.

Куратор Молодёжного парламента вице-спикер Виктор Остренко отметил, что разговор о важности сохранения традиционных ценностей уже не первый раз проходит на площадке Молодёжного парламента – этот вопрос живо обсуждался на Лиге дебатов «Истина».

Возвращаясь к теме законопроекта о расширении круга лиц, которым запрещено усыновлять детей из России, Виктор Остренко отметил, что его разработка – это реакция законодателей на внешние факторы и работа на будущее поколение. «Нам кажется, что традиционные ценности настолько естественные, что не требуют какой-то дополнительной артикуляции и отдельного закрепления в законодательстве, но мы видим, как нарочито западным обществом навязываются противоположные ценности. Вспомнить хотя бы последние Олимпийские игры. Поэтому мы стараемся оградить от этого наших детей, которые легко подвержены внешнему влиянию», – аргументировал необходимость принятия новых правовых норм Виктор Остренко.

В заключение дискуссии Игорь Дитрих привёл цифры статистики, показывающие, что ужесточение законодательства об иностранном усыновлении не сказалось негативно на количестве взятых в приёмные семьи детей – за последнее десятилетие численность детей в российских детских домах сократилась на 66%. При том, что в прошлом году за границу забрали только шесть детей.

«Может возникнуть вопрос, зачем выходить с такими предложениями, принимать какие-то дополнительные правовые нормы, если всего шесть детей усыновили за границу. Этим законом мы показываем, что и государство, и каждый из нас будет защищать даже одного ребёнка, который будет усыновлён или взят под опеку», – резюмировал Игорь Дитрих.

Добавим, рассмотрение вопроса о поддержке поправок в Семейный кодекс РФ состоится на заседании комитета по труду и социальной политике, а затем на сессии областного Собрания депутатов.