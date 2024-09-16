ChatGPT сам научился первым писать сообщение человеку
Один из пользователей сообщил, что ChatGPT научился писать самостоятельно, без сообщений от человека, пишет ITInfo.
Молодой человек уточнил, что накануне переписывался с нейросетью о предстоящем посещении школы. Искусственный интеллект запомнил эту тему и, спустя какое-то время, сам вернулся к ней. При этом официально такая функция у ChatGPT не предусмотрена.
Ранее компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта — o1, которая превосходит по своим возможностям GPT-4o. Основное отличие новой модели — способность рассуждать «по-человечески».
Тесты продемонстрировали что новый ИИ справляется с физикой, химией, биологией и кодированием, а также может обсуждать философские темы.
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