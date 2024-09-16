Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ChatGPT сам научился первым писать сообщение человеку

Один из пользователей сообщил, что ChatGPT научился писать самостоятельно, без сообщений от человека, пишет ITInfo.

Молодой человек уточнил, что накануне переписывался с нейросетью о предстоящем посещении школы. Искусственный интеллект запомнил эту тему и, спустя какое-то время, сам вернулся к ней. При этом официально такая функция у ChatGPT не предусмотрена.

Ранее компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта — o1, которая превосходит по своим возможностям GPT-4o. Основное отличие новой модели — способность рассуждать «по-человечески».

Тесты продемонстрировали что новый ИИ справляется с физикой, химией, биологией и кодированием, а также может обсуждать философские темы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 сентября 2024

18 и 20 сентября движение по мосту через Пскову в Псковском районе будет ограничено
16 сентября 2024

Новый арт-объект планируют установить на ярмарке «Виноград» в Пскове в следующем году
16 сентября 2024

Яблони зацвели в Себеже
16 сентября 2024

Псковские пожарные представили регион в соревнованиях по скоростному маневрированию в Петербурге
16 сентября 2024

Горячие батареи: самые популярные ответы и вопросы об отопительном сезоне
16 сентября 2024

«Кванториум» открыли в школе № 24 Пскова
16 сентября 2024

Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом по культуре Псковской области
16 сентября 2024

27 сентября Псков присоединится к Всероссийской акции «На работу на велосипеде»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...