ChatGPT сам научился первым писать сообщение человеку

17:32, 16 сентября 2024, ПАИ

Один из пользователей сообщил, что ChatGPT научился писать самостоятельно, без сообщений от человека, пишет ITInfo.

Молодой человек уточнил, что накануне переписывался с нейросетью о предстоящем посещении школы. Искусственный интеллект запомнил эту тему и, спустя какое-то время, сам вернулся к ней. При этом официально такая функция у ChatGPT не предусмотрена.

Ранее компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта — o1, которая превосходит по своим возможностям GPT-4o. Основное отличие новой модели — способность рассуждать «по-человечески».

Тесты продемонстрировали что новый ИИ справляется с физикой, химией, биологией и кодированием, а также может обсуждать философские темы.