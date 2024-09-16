Порховскому предприятию пришлось выплатить 27 млн рублей после вмешательства приставов

19:01, 16 сентября 2024, ПАИ

Судебные приставы из-за долга в размере 27 млн рублей арестовали имущество предприятия в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

«В отделении судебных приставов Порховского района находилось исполнительное производство в отношении одного крупного предприятия. Основной вид деятельности предприятия – производство молока и молочной продукции. Организация не оплатила вовремя крупный заказ молока, это повлекло за собой вынесение судебного решения о взыскании имущественного характера в пользу юридического лица. Сумма задолженности составляла более 27 млн рублей», – отметили в управлении.

Судебный пристав взыскал деньги с должника через банк. Кроме того, у предприятия арестовали оборудование и транспорт. Однако директор организации продолжал уклоняться от уплаты задолженности, и тогда судебный пристав-исполнитель привлёк врио руководителя предприятия к административной ответственности», – рассказали в управлении.

Кроме того, выяснилось, что в фирме прошли преобразования и необходимо было осуществить перерегистрацию в ФНС. Подтверждением успешно проведённого преобразования является внесение соответствующей отметки в ЕГРЮЛ, отметили в службе. «Чтобы её получить, уполномоченный представитель организации должен подать в налоговую инспекцию собранную документацию. Должник долгое время не принимал никаких мер, и рычагом к погашению задолженности стал запрет в ФНС на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, он неоднократно предупреждался об уголовной ответственности», – пояснили в управлении.

Все меры принудительного исполнения повлияли на должника. Задолженность была погашена в полном объёме.