Около двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

19:42, 16 сентября 2024, ПАИ

Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В частности, 60-летней псковичке неизвестный человек предложил в интернете заработать на разных финансовых платформах. Женщина доверилась злоумышленнику. После этого её деньги перевели в криптовалюту, а потом на онлайн-кошельки. В итоге местная жительница потеряла миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Кроме прочего, 23-летней девушке написал якобы сотрудник банка. Он рассказал, что кто-то пытается оформить на неё кредит, и попросил перевести её деньги на безопасный счёт. В итоге псковичка потеряла 1 млн 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.