Больше шести тысяч человек обратилось в филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области за полтора года

21:19, 16 сентября 2024, ПАИ

6 100 граждан обратилось в филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области за 15 месяцев работы. Кроме того, за этот период туда поступило свыше десяти тысяч обращений. Такие данные озвучила руководитель филиала Надежда Васильева на рабочем совещании социальных координаторов, которые работают в муниципалитетах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в филиале.



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области











В начале совещания руководитель филиала Надежда Васильева вручила двум социальным координаторам служебные удостоверения сотрудников Государственного фонда «Защитники Отечества». По её словам, из всего количества обращений 93 % решено положительно, остальные находятся в работе. Надежда Васильева также обозначила слабые и сильные стороны организации деятельности филиала и совместно с сотрудниками обсудила самые неоднозначные и проблемные вопросы и задачи, стоящие перед фондом.

Также с докладами о сферах ведения выступили заместители руководителя филиала. Так, заместитель по медицинскому сопровождению Олеся Найденко доложила, что с апреля 2024 года в рамках проекта комплексной диспансеризации героев СВО полную диспансеризацию прошли 40 уволенных участников боевых действий, и напомнила, что записаться на диспансеризацию и индивидуальное сопровождение при её прохождении можно через социальных координаторов филиала фонда во всех районах области.

В качестве приглашённого гостя на совещании выступила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества в Псковской области Мария Филонова. Она предложила обращаться за помощью и к сотрудникам регионального комитета, которые действуют на всей территории Псковской области и при необходимости всегда готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку на благо подопечным филиала фонда.