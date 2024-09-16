40-летний мужчина пропал в Великих Луках
40-летний Руслан Чернявский пропал в Великих Луках. Об этом сообщает поисковый отряд «След».
30 августа в Великих Луках мужчина должен был сесть в автобус до Витебска. Дальнейшая достоверная информация о нём отсутствует. До этого дня мужчина проживал по адресу проспект Гагарина, д. 55.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана Чернявского, просят сообщить по номеру +7-911-376-76-76.
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