46-летний мужчина ушёл в лес в Плюсском муниципальном округе и не вернулся

23:14, 16 сентября 2024, ПАИ

46-летнего Сергея Жука разыскивают в деревне Погребище Плюсского муниципального округа. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел в лес 15 сентября и не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, тёмные волосы с проседью, серые глаза. Был одет в серую куртку с красными вставками, камуфляжные штаны, чёрные резиновые сапоги и кепку. С собой у него был тёмный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Жука, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.