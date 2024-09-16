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Происшествия

46-летний мужчина ушёл в лес в Плюсском муниципальном округе и не вернулся

46-летнего Сергея Жука разыскивают в деревне Погребище Плюсского муниципального округа. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

46-летнего Сергея Жука разыскивают в деревне Погребище Плюсского муниципального округа. Фото: отряд «ЛизаАлерт»

Мужчина ушел в лес 15 сентября и не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, тёмные волосы с проседью, серые глаза. Был одет в серую куртку с красными вставками, камуфляжные штаны, чёрные резиновые сапоги и кепку. С собой у него был тёмный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Жука, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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