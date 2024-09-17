​Сегодня празднуется Всемирный день безопасности пациентов

08:15, 17 сентября 2024, ПАИ

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения, сообщает calend.ru.

Оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определёнными рисками. Лечение может оказаться успешным, а может и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращается внимание медиков 17 сентября.

Статистические подсчёты указывают на то, что только в стационарах риск нанесения вреда здоровью при оказании медицинской помощи возможен для каждого десятого пациента. При этом около половины факторов, приводящих к рискам для здоровья пациента, относятся к числу тех, которые можно избежать или устранить. ВОЗ, проводя сравнение рисков, приводящих к смерти человека, подчёркивает, что риск гибели в результате авиакатастрофы почти в 10 000 раз меньше, чем риск гибели в результате предотвратимого несчастного случая во время оказания медицинской помощи.