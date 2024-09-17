ПсковГУ выступил оператором экспедиции «Познай Беларусь. От образования к культуре»

09:31, 17 сентября 2024, ПАИ

Студенты Тюменского государственного университета отправились в экспедицию «Познай Беларусь. От образования к культуре» в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по программе «Студтуризм». Ребята стали победителями всероссийского конкурсного отбора и теперь получили возможность отправиться в путешествие. Оператором экспедиции выступил Псковский государственный университет, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В течение трёх дней студенты примут участие в круглом столе «Технологии эффективной коммуникации», экскурсиях по БГПУ с посещением музея и спортивного комплекса, по Минску, побывают в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, а также посетят различные семинары.

Напомним, программа молодёжного и студенческого туризма – возможность для обучающихся образовательных организаций высшего образования и молодых специалистов от 18 до 35 лет путешествовать по России, размещаясь на базе общежитий университетов-партнёров по доступным ценам. Практическая реализация путешествий осуществляется с использованием цифровой платформы «Студтуризм.рф».

Программа разработана Минобрнауки России во исполнение поручения президента России в 2021 году и реализуется по настоящее время на круглогодичной основе. Оператором программы является Международный молодёжный центр РУДН имени Патриса Лумумбы. С 2023 года «Студтуризм» входит в экосистему программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».