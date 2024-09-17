Заключённого себежской колонии осудили за пропаганду криминальной субкультуры

09:51, 17 сентября 2024, ПАИ

Заключённого из исправительной колонии № 3 в Себежском районе осудили за пропаганду и демонстрацию символики экстремистской организации, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Сотрудники полиции вместе с сотрудниками ИК-3 провели проверку по факту того, что один из осуждённых пропагандирует и публично демонстрирует символику экстремистской организации МОД «А.У.Е.».*

Во время проверки установлено, что у заключённого на пальцах левой руки нанесены татуировки в виде перстней, являющиеся символикой запрещённой экстремистской организации.

Себежский районный суд признал заключённого виновным в совершении преступления по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 1000 рублей.

*Международное общественное движение «А.У.Е.» признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории России.