Заключённого себежской колонии осудили за пропаганду криминальной субкультуры
Заключённого из исправительной колонии № 3 в Себежском районе осудили за пропаганду и демонстрацию символики экстремистской организации, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Сотрудники полиции вместе с сотрудниками ИК-3 провели проверку по факту того, что один из осуждённых пропагандирует и публично демонстрирует символику экстремистской организации МОД «А.У.Е.».*
Во время проверки установлено, что у заключённого на пальцах левой руки нанесены татуировки в виде перстней, являющиеся символикой запрещённой экстремистской организации.
Себежский районный суд признал заключённого виновным в совершении преступления по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 1000 рублей.
*Международное общественное движение «А.У.Е.» признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории России.
Более двух тысяч случаев мошенничества в IT-сфере зафиксировали в Пскове за полгода
Полуобнажённая дама забросала бегунов яйцами и пакетами с водой: псковский спортсмен рассказал подробности курьёзного массового забега в Петербурге
Схемы обмана с «Госуслугами» и профилактику таких преступлений обсуждают в медиацентре ПАИ