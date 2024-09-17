В России намерены увеличить размер пособия по уходу за ребёнком
В России размер пособия по уходу за ребенком планируют поднять с 40 до 50% от среднего заработка родителя, а с 2026 года — до 60%. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет РБК.
Правительство обсуждает возможность увеличения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске.
По данным РБК, поручение должно быть исполнено к январю следующего года.
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