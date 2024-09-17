80 сортов сирени украсят братское захоронение в Куньинском районе

10:30, 17 сентября 2024, ПАИ

80 сортов сирени высадят на территории братского захоронения в деревне Жижица Куньинского района к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Пламя».



Фото: Елена Заверняева



Фото: Елена Заверняева



Фото: Елена Заверняева



Фото: Елена Заверняева



Фото: Елена Заверняева









Помимо этого, на территории братского захоронения посадили туи разных сортов, гортензии и другие цветы. Работы выполнил житель Химок Московской области Анатолий Рамберг в память об отце, который является участником Великой Отечественной войны. Сорта сирени входят в личную цветочную коллекцию Анатолия Рамберга, отметили в издании.

Помощь в благоустройстве братского захоронения Анатолию Рамбергу оказали жители деревень Груздово и Жижица.