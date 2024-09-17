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Общество

Белоруссия усиливает таможенный контроль на границе с Россией

Таможенный комитет Белоруссии усилит контроль грузов на белорусско-российской границе, сообщает «Интерфакс».

Техника для досмотра груза используется на западной границе. Через неё проходит багаж как грузовых автомобилей, так и легковых, а также багаж граждан. По сообщению издания, эта техника стала применяться уже и для сканирования грузов с восточного направления.

«Пока мы делаем это в Минске, но планируем в ближайшее время разместить такие сканеры и в наших восточных таможнях, в Витебском регионе, Могилёвском», – рассказал председатель таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский.

Данное решение принято потому, что большинство товаров сейчас пересекает российско-белорусскую границу. Хоть товары и иностранные, однако ввозятся они через российский участок, поэтому это направление в стране также отрабатывают, пояснил он.

Добавим, что Псковская область граничит с Витебской областью Белоруссии. Границу можно пересечь по российскому паспорту.

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