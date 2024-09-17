Два братских захоронения благоустроили в Великолукском районе
Братские захоронения благоустроили в деревнях Липец и Молоди Великолукского района, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.
На воинском захоронении в деревне Липец выложили плитку и заменили мемориальные плиты, а в деревне Молоди установили металлическое ограждение, уложили плитку, заменили мемориальные плиты и обновили памятник советскому солдату.
Ранее сообщалось, что 80 сортов сирени из личной коллекции жителя Химок Анатолия Рамберга украсят воинское захоронение в деревне Жижица Куньинского района.
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