Два братских захоронения благоустроили в Великолукском районе

10:55, 17 сентября 2024, ПАИ

Братские захоронения благоустроили в деревнях Липец и Молоди Великолукского района, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

На воинском захоронении в деревне Липец выложили плитку и заменили мемориальные плиты, а в деревне Молоди установили металлическое ограждение, уложили плитку, заменили мемориальные плиты и обновили памятник советскому солдату.

Ранее сообщалось, что 80 сортов сирени из личной коллекции жителя Химок Анатолия Рамберга украсят воинское захоронение в деревне Жижица Куньинского района.