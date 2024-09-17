Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Полуобнажённая дама забросала бегунов яйцами и пакетами с водой: псковский спортсмен рассказал подробности курьёзного массового забега в Петербурге

Пскович Никита Логинов стал свидетелем нашумевшего инцидента. Полуобнажённая женщина вышла на балкон в квартире дома, который находился рядом со стартом забега «Петербургский марафон», и начала с верхотуры бросаться в участников продуктами. Псковский спортсмен рассказал корреспонденту ПАИ подробности произошедшего.

«Начнём со старта. На улице Бассейной реконструируется фасад дома. Время идёт к старту, до него минут пять. На балкон выходит женщина. То ли с перепоя, то ли с передоза. Явно в нетрезвом состоянии. И скидывает продукты питания, начиная с яйца. Кидает участнику на голову, попадает. Все в шоке, а деваться некуда, все стоят. Начинает скидывать пакеты с водой, но они не долетают. Участник вытерся и побежал дальше. Всем смешно, но я бы не смеялся, если бы попало в меня. Я бы, наверное, ушёл просто со старта и пошёл бы в гости к этой женщине. Меня не сильно задело, просто я не очень далеко стоял от участника и мог оказаться в точно такой же ситуации. Не знаю, побежал бы я или нет. Наверное, пожертвовал бы стартом», – поделился Никита Логинов.

Кроме того, псковский спортсмен отметил, что, помимо этого неприятного инцидента, подвела ещё и организация старта. «По самому старту. В Питере GPS не ловит, бежал чисто по времени. Отсечек на километре не было, а если какие-то и были, то они неточные. Самое интересное – это финиш. Финиширую, на часах 36:48, на финишной арке – 36:52, результат в протоколе – 37:09. Кому верить, не знаю. Потом рассказали, что на дистанции десять километров старт дали на 20 секунд позже. Организаторы решили эти 20 секунд накинуть на участников. Не совсем это профессионально. Это один из самых массовых стартов. Бежит в том числе элита, рекорд на 30 километров пытался штурмовать Ринас Ахмадеев. У него последняя пятёрка гораздо ниже получилась, хотя по часам всё ровно. Страдали все», – подчеркнул пскович.

Фото с личной страницы Никиты Логинова в соцсети «ВКонтакте»

Пскович планировал набежать на свой личный рекорд. «Не спорю, что пробежал хуже своих возможностей. Думал, что всё пойдёт немного по-другому. Программа минимум была – выбежать из 37 минут, а максимум – из 36. Когда забегал в финишную арку и видел время 36:52, то был в принципе доволен, но когда пришёл результат из протокола, всё поменялось», – сказал он.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 сентября 2024

Псковичей приглашают принять участие в северном этапе проекта «Спортсмены будущего»
17 сентября 2024

11 команд разыграют Кубок Пскова по баскетболу
17 сентября 2024

Полуобнажённая дама забросала бегунов яйцами и пакетами с водой: псковский спортсмен рассказал подробности курьёзного массового забега в Петербурге
16 сентября 2024

Два состава псковской команды Nordman участвуют в чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису
16 сентября 2024

Три новые спортплощадки стали доступны для жителей Пскова
16 сентября 2024

Псковичи выиграли серебро третьего этапа Студенческой гребной лиги
16 сентября 2024

Великолукский студент выиграл серебро всероссийского турнира по карате
16 сентября 2024

Выпускник великолукского вуза выиграл седьмой этап международной веломногодневки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...