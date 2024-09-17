Полуобнажённая дама забросала бегунов яйцами и пакетами с водой: псковский спортсмен рассказал подробности курьёзного массового забега в Петербурге

11:45, 17 сентября 2024, ПАИ

Пскович Никита Логинов стал свидетелем нашумевшего инцидента. Полуобнажённая женщина вышла на балкон в квартире дома, который находился рядом со стартом забега «Петербургский марафон», и начала с верхотуры бросаться в участников продуктами. Псковский спортсмен рассказал корреспонденту ПАИ подробности произошедшего.

«Начнём со старта. На улице Бассейной реконструируется фасад дома. Время идёт к старту, до него минут пять. На балкон выходит женщина. То ли с перепоя, то ли с передоза. Явно в нетрезвом состоянии. И скидывает продукты питания, начиная с яйца. Кидает участнику на голову, попадает. Все в шоке, а деваться некуда, все стоят. Начинает скидывать пакеты с водой, но они не долетают. Участник вытерся и побежал дальше. Всем смешно, но я бы не смеялся, если бы попало в меня. Я бы, наверное, ушёл просто со старта и пошёл бы в гости к этой женщине. Меня не сильно задело, просто я не очень далеко стоял от участника и мог оказаться в точно такой же ситуации. Не знаю, побежал бы я или нет. Наверное, пожертвовал бы стартом», – поделился Никита Логинов.

Кроме того, псковский спортсмен отметил, что, помимо этого неприятного инцидента, подвела ещё и организация старта. «По самому старту. В Питере GPS не ловит, бежал чисто по времени. Отсечек на километре не было, а если какие-то и были, то они неточные. Самое интересное – это финиш. Финиширую, на часах 36:48, на финишной арке – 36:52, результат в протоколе – 37:09. Кому верить, не знаю. Потом рассказали, что на дистанции десять километров старт дали на 20 секунд позже. Организаторы решили эти 20 секунд накинуть на участников. Не совсем это профессионально. Это один из самых массовых стартов. Бежит в том числе элита, рекорд на 30 километров пытался штурмовать Ринас Ахмадеев. У него последняя пятёрка гораздо ниже получилась, хотя по часам всё ровно. Страдали все», – подчеркнул пскович.

Пскович планировал набежать на свой личный рекорд. «Не спорю, что пробежал хуже своих возможностей. Думал, что всё пойдёт немного по-другому. Программа минимум была – выбежать из 37 минут, а максимум – из 36. Когда забегал в финишную арку и видел время 36:52, то был в принципе доволен, но когда пришёл результат из протокола, всё поменялось», – сказал он.

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