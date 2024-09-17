Большинство родителей в России рассказывают детям, откуда берутся деньги

11:27, 17 сентября 2024, ПАИ

​Большинство родителей в России рассказывают детям, откуда берутся деньги. Таковы данные опроса СберНПФ и медиахолдинга Rambler&Co, пишет Лента.ру.

83% опрошенных дают детям карманные деньги, а 17% этого не делают. В 61% случаев родители дают карманные деньги без графика. 22% делают это еженедельно, 9% — ежедневно, 8% — каждый месяц.

29% россиян дают детям по 500 рублей, 26% — больше 200 рублей, 17% выдают на карманные расходы 1,5 тысячи рублей, 5% — больше тысячи.