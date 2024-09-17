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Общество

44% псковичей считают, что медицина стала лучше, чем 10 лет назад

44% псковичей считают, что медицина стала лучше, чем 10 лет назад, сообщается в опросе SuperJob.

Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (46% против 42%). 56% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом лишь 27%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет.

Доступность медицинских услуг в своем городе псковичи оценили в среднем на 3,4 балла, а качество — на 3,1 балла из 5.

Не все имеют на этот счет одинаковое мнение. Доступность и качество медуслуг выше оценивают граждане в возрасте до 34 лет (по 3,5 балла в среднем) и те, кто получает до 50 тыс. руб. (доступность — на 3,6, качество — на 3,4 балла). Горожане с более высокими доходами реже ставят высокие оценки отечественному здравоохранению, средние баллы за доступность и качество медуслуг — по 2,8.

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