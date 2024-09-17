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Общество

Псковский ОМОН «Кром» отмечает 32-ю годовщину со дня образования

17 сентября отряд мобильный особого назначения «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области отмечает 32-ю годовщину со дня образования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудников и ветеранов отряда поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.

С начала года личный состав ОМОН «Кром» больше 1700 раз привлекался к проведению специальных операций и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

При содействии сотрудников ОМОН «Кром» из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотических веществ, 112 единиц огнестрельного оружия, свыше 2000 боеприпасов. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезвредили большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

С 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, более двухсот сотрудников награждены государственным наградами. Из них орденом Мужества – 15 сотрудников, медалью «За отвагу» – 90 сотрудников, медалью «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней – 60 сотрудников, медалью «За отличие в охране общественного порядка» – 119 сотрудников.

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