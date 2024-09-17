Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

11 команд разыграют Кубок Пскова по баскетболу

11 команд разыграют Кубок Пскова по баскетболу среди мужских команд, который стартует 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

11 команд разыграют Кубок Пскова по баскетболу. Фото: ПАИ

Команды разбили на две подгруппы. В группе «А» выступят «Абсолютное Динамо», «Дно», «Анлим», «Либерти», «Агротех» и «Политехник-2». В группе «Б» сыграют «Политехник», «Элтех», «Псковские барсы», «Викинг» и «Колледж ПсковГУ».

Все матчи пройдут в зале спортшколы «Барс». Турнир начнётся игрой команд «Дно» и «Политехник-2», которая стартует 21 сентября в 10:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 сентября 2024

Псковичей приглашают принять участие в северном этапе проекта «Спортсмены будущего»
17 сентября 2024

11 команд разыграют Кубок Пскова по баскетболу
17 сентября 2024

Полуобнажённая дама забросала бегунов яйцами и пакетами с водой: псковский спортсмен рассказал подробности курьёзного массового забега в Петербурге
16 сентября 2024

Два состава псковской команды Nordman участвуют в чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису
16 сентября 2024

Три новые спортплощадки стали доступны для жителей Пскова
16 сентября 2024

Псковичи выиграли серебро третьего этапа Студенческой гребной лиги
16 сентября 2024

Великолукский студент выиграл серебро всероссийского турнира по карате
16 сентября 2024

Выпускник великолукского вуза выиграл седьмой этап международной веломногодневки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...