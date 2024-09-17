11 команд разыграют Кубок Пскова по баскетболу

12:39, 17 сентября 2024, ПАИ

11 команд разыграют Кубок Пскова по баскетболу среди мужских команд, который стартует 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Команды разбили на две подгруппы. В группе «А» выступят «Абсолютное Динамо», «Дно», «Анлим», «Либерти», «Агротех» и «Политехник-2». В группе «Б» сыграют «Политехник», «Элтех», «Псковские барсы», «Викинг» и «Колледж ПсковГУ».

Все матчи пройдут в зале спортшколы «Барс». Турнир начнётся игрой команд «Дно» и «Политехник-2», которая стартует 21 сентября в 10:00.

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