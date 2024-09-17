Пчёлы, мотоцикл и саженцы: необычные посылки получили псковичи в 2024 году
Какие необычные отправления получали псковичи в 2024 году, рассказали ПАИ в пресс-службе УФПС Псковской области.
Пчёлы, цветы и саженцы разрешены к пересылке и круглогодично приезжают к жителям региона.
Пчёл при перевозке помещают в воздухопроницаемые контейнеры со специальным питанием и ветеринарным свидетельством. Также жители области получают по почте саженцы. Сезон их доставок приходится как раз на раннюю осень.
«В магистральном сортировочном центре такие посылки обрабатывают в первую очередь. Пчёл чаще всего отправляют курьерской службой и передают из рук в руки. Саженцы можно отправлять простыми посылками и забирать из почтовых отделений самостоятельно», – пояснила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.
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