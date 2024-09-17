Председателем Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва стал Геннадий Яружный

13:42, 17 сентября 2024, ПАИ

Председателем Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва стал Геннадий Яружный. 12 присутствовавших на сессии депутатов единогласно поддержали его кандидатуру, сообщает издание «Дновец».

Геннадий Яружный уже долгие годы является руководителем подразделения производственной компании «Дновский электромеханический завод». За его плечами – военное авиационно-техническое училище, служба в Вооружённых силах, работа в ОВД Дновского района. Трудился он и в качестве индивидуального предпринимателя, и на руководящих должностях в различных компаниях. На его счету – немало благотворительных дел на благо Дно и Дновского района.

Долгое время Геннадий Яружный возглавлял Собрание депутатов городского поселения «Дно». На выборы в Собрание депутатов Дновского муниципального округа его выдвинула партия «Единая Россия». Он набрал больше всех голосов по одномандатному избирательному округу № 3.