25–28 сентября в Пскове пройдет Всероссийский фестиваль «Книжная яблоня»

13:52, 17 сентября 2024, ПАИ

Седьмой Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 25 по 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе города.

В программе фестиваля книжная ярмарка, встречи с писателями, презентации новых изданий, лекции, мастер-классы, театрализованные программы, выставки, показ мульсериала и мероприятия по обмену опытом представителей библиотечного сообщества.

В этом году на фестивале особое внимание уделят сохранению культурных традиций многонационального народа России. Издательство БХВ выступит с презентацией серии книг «Сказки народов России». Шеф-редактор издательства PressPass Александра Агафонова приедет в Псков, чтобы познакомить читателей с серией книг «Сказочные земли». Писатель Елена Станиславская расскажет, как бурятский фольклор вдохновил её на повесть «Ледяной улей», писатель Дарина Стрельченко – как она смогла объединить под одной обложкой славянскую и удмуртскую мифологии, а Анна Тиллес – как сочинять этнические сказки по мотивам карельских верований.

Важным событием фестиваля станет семинар руководителей и специалистов муниципальных детских библиотек Псковской области «Культурный код: детская библиотека в системе воспитания и развития детей и подростков». Централизованная библиотечная система Пскова готовит его в партнёрстве с Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. В. А. Каверина и Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

В рамках фестиваля в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) с 25 по 28 сентября будет работать книжная ярмарка с новинками от издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, которые можно будет приобрести без торговых наценок.

Издательство PressPass привезёт в Псков серию сборников сказок народов Севера и Дальнего Востока и настольные игры. Под брендом «НеКнижка» будут представлены уникальные Pop-up книги-игры для детей от двух лет. Издательство «ВВерх!» собирается удивлять псковичей изданиями «Книга с письмом», «Книга-скетчбук», «Книга с соцсетью» и «Книга-мультик». Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» представит развивающую литературу для малышей, разработанную с учётом рекомендаций тифлопедагогов.

25–27 сентября ярмарка в библиотеке на Конной будет работать с 10:00 до 19:00, 28 сентября – с 10:00 до 16:00.

Фестиваль «Книжная яблоня» организует и проводит Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке Управления культуры городской администрации.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.