В Красногородске будут судить мужчину, угрожавшего матери убийством
В Красногородске будут судить мужчину, угрожавшего матери убийством. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Следователи установили, что во время ссоры мужчина схватил нож и заявил матери, что зарежет её. Потерпевшая испугалась за свою жизнь и вызвала сотрудников полиции.
Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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