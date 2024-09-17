В Красногородске будут судить мужчину, угрожавшего матери убийством

14:12, 17 сентября 2024, ПАИ

В Красногородске будут судить мужчину, угрожавшего матери убийством. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Следователи установили, что во время ссоры мужчина схватил нож и заявил матери, что зарежет её. Потерпевшая испугалась за свою жизнь и вызвала сотрудников полиции.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.